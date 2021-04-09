Компании Pfizer и BioNTech обратились к американскому медицинскому регулятору с просьбой разрешить применение COVID-вакцины для подростков. Речь идет о возрастной категории 12-15 лет.

Об этом компания Pfizer сообщила на странице в Twitter.

— Сегодня мы вместе с BioNTech направили запрос в FDA, чтобы расширить экстренное использование нашей вакцины от COVID-19 на подростков от 12 до 15 лет, — заявили в Pfizer.

Вакцина Pfizer/BioNTech — это мРНК-вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Вакцину Pfizer BioNTech от COVID-19 вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия добивается одобрения правительств ЕС для начала переговоров с Pfizer и BioNTech о закупке до 1,8 миллиарда доз их вакцины против COVID-19, которые будут доставлены в 2022 и 2023 годах.