Среди стран мира наблюдается крайне неравномерное распределение вакцины от коронавируса.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает «Интерфакс-Украина».

— Более 700 млн доз вакцин от COVID-19 были распределены в глобальном масштабе, но свыше 87% из них ушли в страны с высоким или средним уровнями доходов, а в то же время в страны с низким уровнем доходом — только 0,2%. В среднем в странах с высоким уровнем доходов почти один из четырех получил вакцину против COVID-19. В странах с низкими доходами это один из более чем 500, — заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ рассказал, что сейчас 194 страны мира приступили к вакцинации против коронавируса, 26 — нет, хотя 17 из них получили препараты. Однако Гебрейесус уточнил, что «в распределении вакцин сохраняется шокирующий дисбаланс».

Он отметил, что через международную программу COVAX за последние шесть недель в более чем 100 стран поступило более 38 млн доз вакцин. Однако план оказался выполнен менее чем на 50%.

Напомним, ранее глава Всемирной организация здравохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «пародией» то, что в некоторых странах еще не начали вакцинацию медработников. Также не вакцинированы представители групп риска.