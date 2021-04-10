В Британии за сутки от коронавируса вакцинировалось рекордное количество людей. Они уже получили вторую дозу вакцины.

Об этом сообщает Sky News.

Около 449 269 человек получили вторую прививку от коронавируса в течение последних суток. Следовательно, 6 541 174 человек в Британии уже полностью вакцинированы.

Предыдущий рекорд по количеству привитых был зафиксирован 1 апреля. Тогда инъекции получили 445 416 человек.

В целом в Британии по крайней мере одну прививку от коронавируса получили 31 903 366 человек.

В то же время в стране за последние сутки зафиксировали 3 150 новых случаев и 60 смертей от коронавируса.

Как сообщалось, вакцину от коронавирусного заболевания COVID-19 8 апреля получили 180 жителей Николаевской области. Это на 170 прививок меньше, чем днем ранее, 7 апреля, а также один из самых низких показателей вакцинации среди других регионов за сутки.