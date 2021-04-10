В России после вакцинации от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V» умерли четыре человека, еще у шести зафиксированы серьезные побочные эффекты.

Об этом сообщила газета EUobserver со ссылкой на данные Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Так, согласно информации ЕМА, в их распоряжении оказались соответствующие внутренние документы Роспотребнадзора, которые агентству передал анонимный источник.

В этих документах говорится, что трое из четырех умерших - это женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет. Еще один человек в отчете не идентифицирован.

При этом, только в одном случае в качестве диагноза указано поствакцинальное осложнение. Причинами смерти еще троих привитых вакциной «Спутник V» названы проблемы с сердцем, легкими и уровнем сахара в крови.

Что касается еще шести пациентов, то в числе серьезных побочных эффектов зафиксированы затрудненное дыхание, судороги, отеки, мышечная слабость, высокое кровяное давление, головные боли, головокружение и лихорадка.

Напомним, Германия собирается начать двусторонние переговоры с Россией о получении вакцины Sputnik V от COVID-19.