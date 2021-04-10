За сутки, 9 апреля, в Украине зафиксировано 17 463 новых случая COVID-19, госпитализированы 4709 человек, летальных исходов – 398.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Выздоровело за сутки 10 722 человека. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях.

Среди новых заболевших – 684 ребенка и 394 медработника.

За сутки совершено 122 181 тестирования, в частности методом ПЦР – 54 420, методом ИФА – 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 861.

9 апреля против COVID-19 было привито 19 858 человек. С начала прививочной кампании – 373 002 человека.

Напомним, Минздрав внес изменения в протокол лечения COVID-19.