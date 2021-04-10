Министерство здравоохранения утвердило изменения в протокол лечения COVID-19.
Об этом сообщила Заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, цитирует пресс-служба МОЗ
— Изменения внесли на основании результатов исследования REMAP-CAP и RECOVERY, а также рекомендаций Министерства здравоохранения и социальных служб США и Национальной службы здоровья Великобритании, — рассказала Ирина Садовьяк.
Для лечения пациентов с критическим ходом коронавирусной болезни добавили «Тоцилизумаб».
Также изменили режим дозирования «Тоцилизумаба» для пациентов с тяжелым и критическим ходом COVID-19. Рекомендуемая доза составляет 8 мг/кг однократно (вместо 2-х введений по 400 мг).
Протоколом предусмотрено, что в случае прогрессирования дыхательной недостаточности и лабораторных признаков воспаления могут быть рассмотрены высокие дозы системных кортикостероидов в соответствии с инструкцией по применению.
Также обновили общие рекомендации по антибактериальной терапии ко-инфекции и суперинфекции у пациентов с COVID-19.
Ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил, что количество больных коронавирус в Украине будет расти в последующие 10 дней. Суточный прирост новых зарегистрированных случаев может достигнуть за это время 30 тысяч человек.
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Министерство здравоохранения утвердило изменения в протокол лечения COVID-19.
Об этом сообщила Заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, цитирует пресс-служба МОЗ
— Изменения внесли на основании результатов исследования REMAP-CAP и RECOVERY, а также рекомендаций Министерства здравоохранения и социальных служб США и Национальной службы здоровья Великобритании, — рассказала Ирина Садовьяк.
Для лечения пациентов с критическим ходом коронавирусной болезни добавили «Тоцилизумаб».
Также изменили режим дозирования «Тоцилизумаба» для пациентов с тяжелым и критическим ходом COVID-19. Рекомендуемая доза составляет 8 мг/кг однократно (вместо 2-х введений по 400 мг).
Протоколом предусмотрено, что в случае прогрессирования дыхательной недостаточности и лабораторных признаков воспаления могут быть рассмотрены высокие дозы системных кортикостероидов в соответствии с инструкцией по применению.
Также обновили общие рекомендации по антибактериальной терапии ко-инфекции и суперинфекции у пациентов с COVID-19.
Ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил, что количество больных коронавирус в Украине будет расти в последующие 10 дней. Суточный прирост новых зарегистрированных случаев может достигнуть за это время 30 тысяч человек.