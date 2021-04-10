Похороны супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа не будут государственным, а британскую общественность попросят не пытаться участвовать в погребальных мероприятиях.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на BBC.
Будущие похороны не будут государственным, а тело принца не будет выставлено для публичного прощания. Оно будет находиться в Виндзорском замке перед погребением в часовне Святого Георгия.
Как заявили в Геральдической палате, это соответствует обычаю и пожеланиям принца Филиппа.
— Организация похорон была пересмотрена в связи с многочисленными обстоятельствами, вызванными пандемией COVID-19, а представителей общественности, к сожалению, призывают не пытаться принять участие в любых мероприятиях, которые будут частью похорон, — говорится в заявлении.
Представитель британского правительства поддержал просьбу королевской семьи не собираться у королевских резиденций и не возлагать цветы из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что принц Гарри может приехать на похороны принца Филиппа без Меган Маркл.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
Похороны супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа не будут государственным, а британскую общественность попросят не пытаться участвовать в погребальных мероприятиях.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на BBC.
Будущие похороны не будут государственным, а тело принца не будет выставлено для публичного прощания. Оно будет находиться в Виндзорском замке перед погребением в часовне Святого Георгия.
Как заявили в Геральдической палате, это соответствует обычаю и пожеланиям принца Филиппа.
— Организация похорон была пересмотрена в связи с многочисленными обстоятельствами, вызванными пандемией COVID-19, а представителей общественности, к сожалению, призывают не пытаться принять участие в любых мероприятиях, которые будут частью похорон, — говорится в заявлении.
Представитель британского правительства поддержал просьбу королевской семьи не собираться у королевских резиденций и не возлагать цветы из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что принц Гарри может приехать на похороны принца Филиппа без Меган Маркл.