По состоянию на 10:00 10 апреля в Николаевской области зарегистрировано 375 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация на своей странице в Facebook.
По состоянию на 10.04.2021 из всех 55732 (+375) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Кроме того:
Напомним, за сутки, 9 апреля, в Украине зафиксировано 17 463 новых случая COVID-19, госпитализированы 4709 человек, летальных исходов — 398.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
По состоянию на 10:00 10 апреля в Николаевской области зарегистрировано 375 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация на своей странице в Facebook.
По состоянию на 10.04.2021 из всех 55732 (+375) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Кроме того:
Напомним, за сутки, 9 апреля, в Украине зафиксировано 17 463 новых случая COVID-19, госпитализированы 4709 человек, летальных исходов — 398.