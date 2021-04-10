По состоянию на 10:00 10 апреля в Николаевской области зарегистрировано 375 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация на своей странице в Facebook.

По состоянию на 10.04.2021 из всех 55732 (+375) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 36316 (+189);

Первомайск — 2106 (+12);

Южноукраинск — 1712;

Вознесенск — 1439 (+51);

Очаков — 1120 (+36);

Арбузинский район — 667 (+1);

Баштанский район — 788 (+7);

Березанский район — 714 (15);

Братский район — 458 (+5);

Березнеговатский район — 311;

Веселиновский район — 556 (+2);

Витовский район — 2234 (+14);

Вознесенский район — 541 (+3);

Врадиевский район — 503 (+2);

Еланецкий район — 238;

Вознесенский район — 758;

Казанковский район — 546 (+3);

Кривоозерский район — 364;

Николаевский район — 864 (+1);

Новобугский район — 604 (+1);

Николаевский район — 1177 (1);

Очаковский район — 537 (+14);

Первомайский район — 634 (+14);

Снигиревский район — 545 (4).

Кроме того:

Заболели коронавирусом 2049 (+3) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 355, всего выздоровели — 43900.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 1269, за сутки — 21.

Напомним, за сутки, 9 апреля, в Украине зафиксировано 17 463 новых случая COVID-19, госпитализированы 4709 человек, летальных исходов — 398.