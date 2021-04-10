За прошедшие сутки, 9 апреля, вакцину от коронавируса получили 269 жителей Николаевской области. Это на 89 прививок больше, чем днем ранее, 8 апреля.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Показатель Николаевщины остается одним из самых низких среди других регионов Украины. 9 апреля меньше людей, чем в Николаевской области, привили в Черкасской — всего 50 за сутки. Больше всего прививок сделали в Днепропетровской области — 2330.

Количество жителей Николаевщины, которые сделали прививку с начала кампании, перевалило за 12 тысяч и составило 12188 человек.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 19858 человек. Всего с начала кампании по вакцинации сделано 373005 прививок.

Вакцинировано 373002 человек, из них получили 1 дозу — 372 997 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 получили 1 дозу за границей).

Напомним, 8 апреля вакцину от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 180 жителей Николаевской области.