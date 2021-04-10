Загруженность больничных коек в медучреждениях, определенных для лечения больных с подтвержденным случаем COVID-19 в Николаевской области по состоянию на 10 апреля составляет 76,9%.

Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, пишут НикВести.

По сравнению с данными, актуальными на 7 апреля (78%), загруженность снизилась, но показатели все еще превышают допустимую норму — не больше 65%.

На 10 утра сегодняшнего дня на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1966 человек, больных COVID-19 либо с подозрением.

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 129 больных ( загруженность 99,2% );

Первомайская центральная районная больница — 95 больных и 16 человек с подозрением ( загруженность 92,5% );

городская больница № 1 Николаева — 250 больных ( загруженность 92,6% );

родильный дом № 1 Николаева — 26 больных (загруженность 26%);

Южноукраинская городская многопрофильная больница — 74 больных и 7 с подозрением (загруженность 67,5%);

Баштанская центральная районная больница — 31 больной и 9 человек с подозрением ( загруженность 85,1% );

Вознесенская городская многопрофильная больница — 72 больных и 13 человек с подозрением ( загруженность 100% );

Новобугская центральная районная больница — 86 больных (загруженность 63,7%);

городская больница № 3 Николаева — 164 больных и 61 человек с подозрением ( загруженность 100% );

городская детская больница № 2 Николаева — 21 больной и 16 человек с подозрением (загруженность 37%);

городская больница № 5 Николаева — 224 больных и 112 человек с подозрением ( загруженность 97,4% );

Николаевская областная детская клиническая больница — 19 больных и 3 с подозрением (загруженность 44%);

Николаевская центральная районная больница — 51 больной (загруженность 85%) ;

Новоодесская центральная районная больница — 97 больных ( загруженность 97% );

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр — 130 больных и 1 человек с подозрением (загруженность 37,1%);

Доманевская центральная районная больница — 41 больной и 18 человек с подозрением (загруженность 56,2%);

Очаковская многопрофильная больница — 98 больных и 1 человек с подозрением ( загруженность 91,7% );

Снигиревская центральная районная больница — 90 больных и 12 человек с подозрением (загруженность 97,1%).

Напомним, по состоянию на 10:00 10 апреля в Николаевской области зарегистрировано 375 новых случаев COVID-19.