Загруженность больничных коек в медучреждениях, определенных для лечения больных с подтвержденным случаем COVID-19 в Николаевской области по состоянию на 10 апреля составляет 76,9%.
Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, пишут НикВести.
По сравнению с данными, актуальными на 7 апреля (78%), загруженность снизилась, но показатели все еще превышают допустимую норму — не больше 65%.
На 10 утра сегодняшнего дня на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1966 человек, больных COVID-19 либо с подозрением.
Напомним, по состоянию на 10:00 10 апреля в Николаевской области зарегистрировано 375 новых случаев COVID-19.
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Загруженность больничных коек в медучреждениях, определенных для лечения больных с подтвержденным случаем COVID-19 в Николаевской области по состоянию на 10 апреля составляет 76,9%.
Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, пишут НикВести.
По сравнению с данными, актуальными на 7 апреля (78%), загруженность снизилась, но показатели все еще превышают допустимую норму — не больше 65%.
На 10 утра сегодняшнего дня на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1966 человек, больных COVID-19 либо с подозрением.
Напомним, по состоянию на 10:00 10 апреля в Николаевской области зарегистрировано 375 новых случаев COVID-19.