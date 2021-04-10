Двое инсулинозависимых воспитанников школы искусств в Первомайске занимают призовые места в творческих конкурсах.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Шестилетний Яков и десятилетняя Ольга — дети с особенными потребностями. Несмотря на инсулинозависимый сахарный диабет, они талантливые и дисциплинированные, считает их преподаватель музыки Татьяна Семененко.

— Дети замечательные, талантливые, занимаются и все успевают. У них немного больше ответственности, они раньше повзрослели и у них большая сила воли, — рассказывает руководитель.

Даже во время съемок сюжета Яков и Ольга измеряли содержание сахара в крови, ведь для них это жизненно важно. Контролировать этот показатель дети должны до 30 раз в сутки. Удобнее это делать современным сенсором, так как глюкометр старого образца — это исколотые пальцы.

Однако дети привыкли к таким процедурам, более того — это не мешает им развиваться, участвовать в творческих конкурсах и побеждать.

— Был всеукраинский конкурс, где Яша занял третье место. Ему только 6 лет, а уже есть такие замечательные результаты. Олечка в этом году начала изучать бандуру, она уже заняла 1 место на областном конкурсе, — добавила Татьяна Семененко.

Интересы ее воспитанников разные: Ольга собственноручно делает игрушки, играет на флейте и бандуре, а Яков играет футбол, занимается каратэ и играет на баяне.

Напомним, 21 марта в Николаевском областном краеведческом музее открыли выставку фотографий «Світло в тобі», на которой представили снимки «солнечных» детей и их семей.