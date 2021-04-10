Реализация проекта «крейсера-музея» в Николаеве, по словам Виталия Кима, усложняется рядом бюрократических проблем.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Глава Николаевской ОГА отметил, что народный депутат Игорь Копытин проводил военный подкомитет, в ходе которого обсуждался вопрос реализации проекта.

— Крейсер-музей остается актуальной идеей, я принципиально за него борюсь. Есть дорожная карта (проекта, — прим.) с кучей бюрократических документов. На подкомитете военном, который Игорь Копытин организовывал, мы собирались со всеми — Укроборонпромом, Министерством обороны, директором завода 61 коммунара. Мы отправили (документы, — прим.) на согласование в Минфин, получили ответ, который позволяет дальше двигаться, — поделился Виталий Ким.

Он добавил, что связанную с проектом документацию уже подготовили и направили в Офис Президента. По словам губернатора области, идея затрагивает множество министерств, которые юридически связаны между собой, поэтому процедура очень сложная. Однако после оформления необходимых бумаг процесс должен сдвинуться.

Виталий Ким ожидает, что уже в августе этого года крейсер «Украина» разместят на точке, где будет располагаться будущий музей.

— Моя задача — на август успеть это сделать. Мы этому уделяем внимание, последний разговор по этому вопросу был позавчера, я был в Киеве, по крейсеру согласовывал позицию, — добавил глава ОГА.

Напомним, в ходе пресс-конференции, которая состоялась 26 марта, Виталий Ким рассказал, что крейсер-музей «Украина» станет одним из главных проектов к 30-й годовщине Независимости Украины.