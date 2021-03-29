Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что одним из главных проектов к 30-й годовщине Независимости Украины станет крейсер-музей «Украина».

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передает корреспондент НикВести.

Виталий Ким рассказал о проектах, над которыми сейчас работают в Николаевской облгосадминистрации.

— Состояние веще на сейчас — то, что мы для области получаем больше денег, чем раньше. Благодаря моей работе, благодаря работе народных депутатов, благодаря понимаю Офиса Президента, мы разбираемся сейчас с адресными субвенциями, межотраслевыми субвенциями, программами, даже кредитными программами для того, чтобы мы могли реализовать эти проекты. Те проекты областные, на которые у нас почти отсутствует бюджет развития, мы софинансируем немного, а основная сумма денег идет из государственного бюджета как программа. Это касается и обсерватории, и крейсера-музея, и двух бассейнов, это касается спорткомплекса по улице Спортивная, 15, который мы также пытаемся включить (в госпрограмму, — прим.). Все объекты, на которые я найду финансирование, будут реализовываться. Но не резиновый бюджет — ни наш, ни государственный. Поэтому в следующем году мы будем работать над качеством проектов. Для того, чтобы эти проекты были качественнее, дешевле и были реализованы, — сказал Виталий Ким.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что готовится из проектов ко Дню Независимости, глава ОГА назвал крейсер-музей «Украина».

— К 30-летию Независимости на сегодня основным является крейсер. Сейчас в юридической плоскости решается, что можно сделать. Это план «А», про план «Б» пока говорить не буду, — добавил он.

Ранее Виталий Ким сообщил, что после подписания ряда необходимых документов крейсер «Украина» переделают в плавучий музей.

Напомним, что еще одним проектом к 30-летию Независимости, который продвигал Виталий Ким по инициативе Офиса Президента, должна стать установка 72-метрового флага и реконструкция части сквера «Юных героев» в Николаеве.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что изначально выступил за предложенный Офисом Президента проект по установке к 30-летию независимости Украины гигантского флага в регионах, хотя часть представителей областей выступили против этого.

Как известно, по последним данным стоимость реализации проекта по благоустройству сквера и установке там 70-метрового флага стоит 27 миллионов гривен.

Также сообщалось, что глава облгосадминистрации Виталий Ким заявил о том, что на установку огромного флага в Николаеве из госбюджета дадут 14 миллионов гривен.

Во время сессии 16 марта депутаты Николаевского областного совета поддержали проект реконструкции части сквера «Юных героев» в Николаеве и установки в нем 72-метрового флагштока и выделили на него из бюджета 5 миллионов гривен.