Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что переговоры о закупках российской вакцины от коронавируса «Спутник V» «де-факто подошли к концу».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Kurier.

Сегодня, в субботу Себастьян Курц сказал журналистам, что покупка вакцины возможна.

По словам канцлера, речь идет об 1 миллионе доз вакцины, которые станут дополнительными для австрийской кампании вакцинации.

Ранее Себастьян Курц заявил, что не будет ждать одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) для покупки российской вакцины.

Только две страны ЕС, Венгрия и Словакия, пока заказали российскую вакцину. Этот вопрос вызвал бурные споры в Словакии, что спровоцировало политический кризис и отставку премьер-министра Игоря Матовича.

Напомним, по просьбе Словакии Венгрия поможет протестировать российскую вакцину «Спутник V» после того, как Словацкий государственный институт заявил, что полученная партия российской вакцины отличается от той, которую рассматривают международные ученые и регуляторные органы.