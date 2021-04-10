Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) устанавливает причину повышения розничных цен на яйца, сахар и подсолнечное масло.

Об этом информирует Корреспондент.

Председатель комитета Ольга Пещанская сообщила, что организация занята проверкой причин подорожания продуктов.

— Сейчас исследуем природу повышение розничных цен на яйца, сахар и подсолнечное масло. По сахару уже начали расследование. Относительно остальных продуктов выясняем, где произошло первичное подорожание, — сообщила глава АМКУ.

По ее словам, это может быть уровень производителя, поставщика или торговой сети. Определяется, были у субъектов хозяйствования объективные основания так поступать, и имеет ли это подорожание рыночное основания.

Ольга Пещанская подчеркнула, что сейчас рано говорить об основаниях для расследования по яйцам и маслу. Перед принятием решения о применении средств влияния комитет будет учитывать особенности каждого товарного рынка, выяснит ценовые амплитуды на международных биржах и тому подобное.

Также она отметила, что выяснив эти маркеры, можно сделать вывод о наличии или отсутствии нарушений и применять меры воздействия на нарушителей.

Ранее сообщалось, что в Украине ускорилась потребительская инфляция. Среди причин, которые назвали в Нацбанке – подорожание топлива, некоторых продуктов питания (сливочного масла, сыров, хлеба, мясных продуктов) и подакцизных товаров.