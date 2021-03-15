В Украине ускорилась потребительская инфляция. Среди причин, которые назвали в Нацбанке – более существенное, чем ожидалось, подорожание топлива, некоторых продуктов питания (сливочного масла, сыров, хлеба, мясных продуктов) и подакцизных товаров. «Слово и дело» предлагает посмотреть, как менялся уровень инфляции в 2010-2020 годах.

В 2010 году инфляция в Украине составляла 9,1%, основным фактором было повышение цен на продукты питания. В 2011 году инфляция замедлилась до 4,6%, а в 2012 году была зафиксирована дефляция – 0,2%. По итогам 2013 года инфляция составила 0,5%.

В 2014-м годовой уровень потребительской инфляции в Украине составил 24,9%, а в 2015 году взлетел в полтора раза – до 43,3%. В тот год в стране подорожал проезд в транспорте, лекарства, продукты (больше всего – овощи, фрукты, меньше всего – мясные и молочные продукты).

Годовой уровень инфляции в 2016-м составил 12,4%. Значительно выросла стоимость всех коммунальных услуг – газа, электроэнергии, тепла.

В 2017 году инфляция составила 13,7% – выше, чем прогноз Национального банка. Ее снижению, как объясняли в НБУ, помешал рост цен на овощи и фрукты, молочные и мясные продукты, подорожание топлива и увеличение акцизов и цен на алкоголь.

По итогам 2018 года инфляция снизилась до пятилетнего минимума – 9,8%. Все благодаря замедлению роста потребительских цен и благоприятной ситуации на валютном рынке. В 2019 году инфляция составила 4,1%, в 2020-м – 5%.

С начала 2021 года потребительские цены в Украине выросли на 2,3%. В правительстве Шмыгаля ожидают, что их удастся стабилизировать до конца марта.

Слово и Дело