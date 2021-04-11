Пограничники задержали в Волынской области автобус из Беларуси. Во время проверки документов оказалось, что все его пассажиры имеют поддельные справки о ПЦР-тестировании на коронавирус.

Об этом сообщает hromadske.

Автобус из Беларуси остановили для проверки в пункте пропуска «Дольск» Волынской области, неподалеку от одноименного села. Во время проверки результатов теста на COVID-19 у пассажиров инспектор усомнился в их подлинности.

После более тщательного исследования оказалось, что у всех пассажиров автобуса поддельные справки: бланки документов существенно отличаются от оригинала, на них отсутствовали обязательные реквизиты, а у нескольких пассажиров обнаружили справки с одинаковыми номерами.

Всего пограничники обнаружили 35 фейковых справок о прохождении ПЦР-тестирование на COVID-19. Гражданам Беларуси отказали во въезде на территорию Украины.

Кроме того, ГПСУ предупредила полицию о поддельных документах. За подделку документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование в Украине предусмотрена уголовная ответственность по статье 358 УК. Максимальная санкция этой статьи предусматривает ограничение или лишение свободы до 5 лет.

Напомним, власти Львова отказались от закупки 100 автобусов Минского автомобильного завода Беларуси.