Русская Православная Церковь (РПЦ) подготовила регламент по проведению экзорцизма. Там говорят, что такую практику проводят не во всех поместных церквях, поэтому ее решили унифицировать.

Об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, пишет hromadske.

Документ подготовила комиссия по богословию РПЦ, пока его содержание неизвестно. По словам священнослужителя, после окончания работы над любым церковным проектом, он поступает в редакционную группу, где могут вноситься правки и изменения. Поэтому до публикации содержание регламента не будут разглашать.

— Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации, — сказал митрополит.

Напомним, в воскресенье, 21 марта, РПЦ устроила массовый крестный ход в Харькове в разгар пандемии: собрались три тысячи человек.