В Украине за минувшие сутки выявили 12 112 новых случаев коронавируса, 10 апреля. Также за сутки сделали 4 048 прививок от COVID.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сообщается, что на утро 11 апреля выявили 12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за сутки:

— госпитализированы — 4 694 человека;

— летальных случаев — 235;

— выздоровели — 5 034;

сделано тестов за сутки - 72 551 (в том числе методом ПЦР - 34 461, методом ИФА - 8 379, экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 - 29 711).

В то же время 4 048 человек привили против COVID-19 за 10 апреля. При этом в Запорожской области вакцинировали всего 10 человек, по нескольку десятков привили в Николаевской, Волынской, Житомирской, Закарпатской и Кировоградской областях. В Черкасской области вакцинация вообще остановилась.

Как сообщалось, согласно прогнозам Министерства здравоохранения пик заболеваемости коронавирусом в Николаевской области должен наступить примерно 15 апреля. Далее ситуация должна пойти на спад.