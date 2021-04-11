За минувшие сутки, 10 апреля, первую дозу вакцины от коронавируса получили 40 жителей Николаевской области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Вторую дозу вакцины пока никто из жителей области не получал.

Всего за последние сутки в Украине от коронавируса привили 4048 человек, с начала кампании — 377 048.

Сутками ранее в Николаевской области вакцинировали 269 человек.