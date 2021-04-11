Первый полет вертолета-дрона Ingenuity, прибывшего на Марс вместе с марсоходом Perseverance, который должен был состояться в воскресенье, теперь планируют осуществить не ранее 14 апреля.

Об этом сообщается на сайте NASA.

В пятницу во время тестового запуска ротора вертолета возникли проблемы. Испытания на скорость вращения винта закончили раньше, чем планировали, поскольку поступил сигнал о возможных технических проблемах.

Сейчас команда управления вертолетом изучает телеметрию чтобы понять, какие именно проблемы возникли. Очередная попытка управляемого полета Ingenuity будет предпринята не раньше, чем в среду, 14 апреля.

Напомним, согласно исследованию, опубликованному в журнале Geology, вместо того, чтобы постепенно высохнуть, озера и реки, которые когда-то усеивали поверхность Марса, могли неоднократно высыхать и повторно заполняться с течением времени, что потенциально может многое изменить. в представлении ученых о красной планете.