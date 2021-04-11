По состоянию на утро 11 апреля в Николаевской области зарегистрировано 416 новых случаев COVID-19. Из этого числа 220 новых случаев приходится на Николаев.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
За минувшие сутки в области от коронавируса выздоровели 189 человек, умерли от последствий болезни — 14 человек.
Методом ПЦР за сутки обследовано — 853 человека, методом ИФА — 59.
По данным облгосадминистрации, загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в ковидных больницах области составляет 73,33% (допустимо — не более 65%).
На сегодня показатель уровня госпитализаций в области на 100 000 населения —102,54 (при допустимом — не более 60 на 100 тыс. населения).
При этом, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) составляет — 14,79% (при допустимом не более 20%);
Статистика по районам области:
— Николаев — 36536 (+220)
— Первомайск — 2128 (+22)
— Южноукраинск — 1714 (+2)
— Вознесенск — 1446 (7);
— Очаков — 1122 (+2)
— Арбузинский район — 670 (+3)
— Баштанский район — 790 (+2)
— Березанский район — 714;
— Братский район — 462 (+4)
— Березнеговатский район — 311;
— Веселиновский район - 559 (+3)
— Витовский район — 2241 (7);
—Вознесенский район — 552 (11);
— Врадиевский район — 503;
— Еланецкий район — 293 (+55)
— Вознесенский район — 767 (+9);
— Казанковский район —548 (+2)
— Кривоозерский район — 377 (+13)
— Николаевский район — 865 (+1)
— Новобугский район — 610 (+6);
— Новоодесский район — 1210 (+33)
— Очаковский район — 538 (+1)
— Первомайский район — 647 (+13)
— Снигиревский район — 545.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявили 12 112 новых случаев коронавируса, 10 апреля.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
По состоянию на утро 11 апреля в Николаевской области зарегистрировано 416 новых случаев COVID-19. Из этого числа 220 новых случаев приходится на Николаев.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
За минувшие сутки в области от коронавируса выздоровели 189 человек, умерли от последствий болезни — 14 человек.
Методом ПЦР за сутки обследовано — 853 человека, методом ИФА — 59.
По данным облгосадминистрации, загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в ковидных больницах области составляет 73,33% (допустимо — не более 65%).
На сегодня показатель уровня госпитализаций в области на 100 000 населения —102,54 (при допустимом — не более 60 на 100 тыс. населения).
При этом, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) составляет — 14,79% (при допустимом не более 20%);
Статистика по районам области:
— Николаев — 36536 (+220)
— Первомайск — 2128 (+22)
— Южноукраинск — 1714 (+2)
— Вознесенск — 1446 (7);
— Очаков — 1122 (+2)
— Арбузинский район — 670 (+3)
— Баштанский район — 790 (+2)
— Березанский район — 714;
— Братский район — 462 (+4)
— Березнеговатский район — 311;
— Веселиновский район - 559 (+3)
— Витовский район — 2241 (7);
—Вознесенский район — 552 (11);
— Врадиевский район — 503;
— Еланецкий район — 293 (+55)
— Вознесенский район — 767 (+9);
— Казанковский район —548 (+2)
— Кривоозерский район — 377 (+13)
— Николаевский район — 865 (+1)
— Новобугский район — 610 (+6);
— Новоодесский район — 1210 (+33)
— Очаковский район — 538 (+1)
— Первомайский район — 647 (+13)
— Снигиревский район — 545.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявили 12 112 новых случаев коронавируса, 10 апреля.