По состоянию на утро 11 апреля в Николаевской области зарегистрировано 416 новых случаев COVID-19. Из этого числа 220 новых случаев приходится на Николаев.

Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.

За минувшие сутки в области от коронавируса выздоровели 189 человек, умерли от последствий болезни — 14 человек.

Методом ПЦР за сутки обследовано — 853 человека, методом ИФА — 59.

По данным облгосадминистрации, загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в ковидных больницах области составляет 73,33% (допустимо — не более 65%).

На сегодня показатель уровня госпитализаций в области на 100 000 населения —102,54 (при допустимом — не более 60 на 100 тыс. населения).

При этом, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) составляет — 14,79% (при допустимом не более 20%);

Статистика по районам области:

— Николаев — 36536 (+220)

— Первомайск — 2128 (+22)

— Южноукраинск — 1714 (+2)

— Вознесенск — 1446 (7);

— Очаков — 1122 (+2)

— Арбузинский район — 670 (+3)

— Баштанский район — 790 (+2)

— Березанский район — 714;

— Братский район — 462 (+4)

— Березнеговатский район — 311;

— Веселиновский район - 559 (+3)

— Витовский район — 2241 (7);

—Вознесенский район — 552 (11);

— Врадиевский район — 503;

— Еланецкий район — 293 (+55)

— Вознесенский район — 767 (+9);

— Казанковский район —548 (+2)

— Кривоозерский район — 377 (+13)

— Николаевский район — 865 (+1)

— Новобугский район — 610 (+6);

— Новоодесский район — 1210 (+33)

— Очаковский район — 538 (+1)

— Первомайский район — 647 (+13)

— Снигиревский район — 545.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявили 12 112 новых случаев коронавируса, 10 апреля.