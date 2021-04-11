Николаевская область может покинуть «красную зону» к концу апреля. Предположительно 23-25 апреля.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ» рассказал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

По его словам, такие прогнозы обсуждались на недавнем совещании в Министерстве здравоохранения Украины.

В частности, развитие заболеваемости в Николаевской области сравнили с ситуацией в Хмельницкой области. На основе этих показателей смоделировали дальнейшую динамику в Николаевской области, согласно которой показатели заболеваемости должны улучшиться к 23-25 апреля.

— Есть надежда, что к 23 числу…Я бы сказал, 15-25 — вот такие ворота, скорей всего, мы можем говорить, что мы уйдем на улучшение. По прогнозам, которые мы вместе (в Министерстве здравоохранения, — прим.) обсуждали, то это конец апреля. Это самый близкий период, когда мы сможем покинуть «красную зону», — сказал Виталий Ким.

Напомним, ранее Виталий Ким сообщил, что согласно прогнозам МОЗ пик заболеваемости COVID-19 в Николаевской области должен наступить примерно 15 апреля.