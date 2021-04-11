Южноафриканский штамм коронавирусной инфекции гораздо более устойчив к вакцине Pfizer-BioNTech.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами Тель-Авивского университета и сетью медицинских учреждений Клалит, пишет издание The Times of Israel.

В ходе исследования двумя экспертными группами были проведены анализы 150 вакцинированных граждан Израиля с положительным результатом на коронавирус.

Доля вируса, пришедшего с южноафриканской стороны, оказалась в восемь раз выше, нежели его доля среди невакцинированного, но инфицированного населения.

Главный автор исследования профессор Ади Стерн заявила, что специалисты ожидали только один случай южноафриканской вариации вируса.

Следовательно, подобный тип вируса, в отличие от британского и исходного, способен противостоять действию вакцины. Она отметила, что делать конечные выводы слишком рано. Для получения максимально точной информации необходимо продолжить исследовательскую работу.

Ранее сообщалось, что в двух областях Украины лабораторно подтвердили «южноафриканский» штамм коронавируса. При этом «британский» штамм выявили во всех областях.