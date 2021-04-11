Китайские антиковидные вакцины не обеспечивают высокого уровня защиты от коронавируса.

Об этом сообщил на пресс-конференции 10 апреля директор Центра по контролю над заболеваниями КНР Гао Фу, пишет ZN.ua со ссылкой на AP.

По словам высокопоставленного чиновника, власти страны рассматривают возможность совмещения разных вакцин, чтобы повысить их эффективность.

— Сейчас формально обсуждается, следует ли нам использовать в процессе иммунизации разные вакцины, из разных технических линий, — сказал Гао Фу.

Эксперты считают, что совмещение вакцин может повысить эффективность защиты от вируса. Например, британские ученые сейчас изучают возможность последовательной иммунизации комбинацией вакцин Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

Пресс-секретарь компании Sinovac Biotech Лю Пейчен заявил о том, что эффективность вакцины можно повысить, если увеличить интервал между двумя дозами, на сегодняшний день он составляет 14 дней. В Украине для вакцинации будет использовать вакцина CoronaVac производства этой компании.

Разницу в оценках эффективности вакцины в компании-производителе связывают с «возрастом людей, участвовавших в исследовании, штаммом вируса и другими факторами». По данным бразильских исследователей, она составляет 50,4%.

По словам директора Центра, китайские ученые приступили к разработке мРНК-вакцин от коронавируса. Примерами таких вакцин на сегодняшний день являются препараты Moderna и Pfizer. Ранее в Китае отказывались работать над созданием такого типа вакцин, а импорт заграничных Пекин еще не одобрил.

— Вакцины на основе мРНК, разработанные в нашей стране, вышли на стадию клинических испытаний, — сообщил главный эксперт программы иммунизации ЦКЗ Ван Хуацин.

Заметно изменилась и риторика критиковавшего мРНК-вакцины директора Центра по контролю над заболеваниями.

— Каждый должен учитывать ту пользу, которую вакцины на основе мРНК могут принести человечеству. Мы должны внимательно следить за этим направлением и не игнорировать его только потому, что у нас уже есть несколько типов вакцин, — отметил Гао Фу.

Ранее сообщалось, что южноафриканский штамм коронавирусной инфекции гораздо устойчив к вакцине Pfizer-BioNTech.