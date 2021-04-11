Сегодня, 11 апреля, исполняется 7 лет самому высокому обитателю Николаевского зоопарка — жирафу Нуру.

Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

— По характеру именинник уравновешенный, спокойный, но консервативный, боится выходить к летнему вольеру. К посторонним людям Нуру относится настороженно, а к работникам отдела уже привык и поддается командам тренинга, позволяет проводить осмотр специалистам ветеринарной службы (конечно же, за вкусное вознаграждение), — рассказали в зоопарке.

Как известно, жираф Нуру живет в новом вольере не один. Вместе с ним живет его товарищ Логан (он младше Нуру на два года), который тоже прибыл из Чехии, из зоопарка города Двур-Кралове 11 сентября 2019 года.

— Сначала, когда начали соединять Нуру и Логана вместе в одном вольере, агрессию стал проявлять Логан, а Нуру к беспокойному поведению товарища был терпелив. Впоследствии они подружились и в настоящее время у них дружеские отношения, — также рассказали в зоопарке.

Нуру и Логан — первые жирафы, которые появились в коллекции Николаевского зоопарка.

Жираф Ротшильда (лат. Giraffa camelopardalis rothschildi) — подвид жирафа (лат. Giraffa camelopardalis), который считается редким видом. В дикой природе их осталось менее 700 особей. Это животное занесено в Международную Красную книгу как стремительно вымирающий подвид.

Напомним, в Николаевском зоологическом парке новое пополнение — у пары львов Ланки и Лолы еще 13 февраля родились малыши.