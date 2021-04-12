В Ужгороде восстанавливают очное обучение для школьников 1-4 классов.

Об этом сообщила пресс-служба Ужгородского городского совета на странице в Facebook.

— В Ужгороде с понедельника, 12 апреля, восстанавливается полноценный учебный процесс для школьников 1-4 классов. Ученики 5-11 классов остаются пока на дистанционном обучении - в соответствии с ограничениями «красного» уровня эпидемической опасности, которые сейчас продолжают действовать в Закарпатье, — написано на странице мэрии.

С 11 апреля Закарпатская область вышла из «красного» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Напомним, глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что область может покинуть «красную зону» к концу апреля. Предположительно 23-25 апреля.