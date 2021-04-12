В Украине за прошедшие сутки, 11 апреля, зарегистрировали 7 856 случаев COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 355 детей и 119 медработников. За последние сутки госпитализированы 2 770 человек, летальных случаев — 287, выздоровели 5 355 человек, проведено тестирований за сутки — 40 109 (в том числе методом ПЦР — 20 831, методом ИФА — 6 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 13 145).

За все время пандемии в Украине заболели 1 861 105 человек; выздоровели 1 416 215 человек; летальных случаев — 37 301; проведено ПЦР-тестов — 8 677 716.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 112), Харьковской (595), Львовской (590), г. Киев (537) и Киевской (477) областях.

Напомним, что по состоянию на утро 11 апреля в Николаевской области зарегистрировано 416 новых случаев COVID-19. Из этого числа 220 новых случаев приходится на Николаев.