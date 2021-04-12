Житель Широкой Балки пожаловался на обширную свалку, расползающуюся на полсотни гектаров микрорайона в Николаеве. По его словам, в районе «перегона», за гипермаркет «Таврия-В» уже не первый год свозят мусор.

Соответствующее обращение поступило на редакционную почту НикВести.

Читатель рассказал, что с каждым годом стихийная свалка загрязняет новые территории, а в ветренную погоду отходы летят на километры дальше.

— Примерно 50 га территорий завалены строительным мусором, просто загрязненных территорий еще больше. С дуновением ветра все это разносится на тысячи метров в разные стороны, а сама свалка понемногу «пожирает» земли города, с одной стороны добравшись до корабельного кладбища, а с другой, практически доростает до жилых улиц, — объяснил ситуацию местный житель.

Горожанин отметил, что именно этот зловонный участок решили выделить военнослужащим.

— Представьте себе, недавно узнал, что часть этих земель «выделена» для воинов АТО для строительства. Как там можно строиться? Как там можно продать землю в конце концов? Мой сын спрашивает у меня : «Папа, кто эти люди, что вывозят сюда все это? Зачем они это делают? Почему в поле, почему не на свалку?» Я даже не знаю, как ему однозначно ответить на этот вопрос. Виноват водитель ЗИЛа, который решил экономить на вывозе (я не о всех водителях ЗИЛов). Местные жители, которые бездействуют? Может, правоохранительные органы, которым нет дела до этого? Или же экологи? Власти города? Или, может, это просто диагноз нашому обществу? Один нанимает, второй вывозит, третий наблюдает, а четвертый — преступно бездействует, — задается вопросом читатель.

Напомним, житель Николаева пожаловался на многолетнюю стихийную свалку в микрорайоне Намыв в Заводском районе Николаева.