По состоянию на утро 12 апреля в Николаевской области зарегистрировано 303 новых случая COVID-19, выздоровели больных за сутки — 230, умерли 7 человек.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 56451 выявленных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 2059 (+2) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 230, всего выздоровели — 44319.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1290, за сутки — 7.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 335 человек, методом ИФА — 48.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 11 апреля, в Николаевской области не сделали ни одной прививки от коронавируса. Такая же ситуация — в Полтавской, Херсонской и Черкасской областях.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
По состоянию на утро 12 апреля в Николаевской области зарегистрировано 303 новых случая COVID-19, выздоровели больных за сутки — 230, умерли 7 человек.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 56451 выявленных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 2059 (+2) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 230, всего выздоровели — 44319.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1290, за сутки — 7.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 335 человек, методом ИФА — 48.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 11 апреля, в Николаевской области не сделали ни одной прививки от коронавируса. Такая же ситуация — в Полтавской, Херсонской и Черкасской областях.