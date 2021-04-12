По состоянию на утро 12 апреля в Николаевской области зарегистрировано 303 новых случая COVID-19, выздоровели больных за сутки — 230, умерли 7 человек.

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 56451 выявленных случаев по месту жительства:

Николаев — 36657 (+121);

Первомайск — 2166 (+38);

Южноукраинск — 1735 (+21)

Вознесенск — 1446;

Очаков — 1122;

Арбузинский район — 680 (10);

Баштанский район — 827 (+37);

Березанский район — 715 (+1);

Братский район — 471 (+9);

Березнеговатский район — 328 (+17);

Веселиновский район — 594 (+35);

Витовский район — 2244 (+3);

Вознесенский район — 552;

Врадиевский район — 503;

Еланецкий район — 293;

Доманевский район — 768 (+1);

Казанковский район — 548;

Кривоозерский район — 377;

Николаевский район — 867 (+2);

Новобугский район — 615 (+5);

Новоодесский район — 1210;

Очаковский район — 538;

Первомайский район — 649 (+2);

Снигиревский район — 546 (1).

Заболевание COVID-19 установлено у 2059 (+2) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 230, всего выздоровели — 44319.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 1290, за сутки — 7.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 335 человек, методом ИФА — 48.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 11 апреля, в Николаевской области не сделали ни одной прививки от коронавируса. Такая же ситуация — в Полтавской, Херсонской и Черкасской областях.