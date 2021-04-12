Президент Владимир Зеленский рассказал о перспективах космической отрасли Украины.

Об этом пишет Корреспондент, ссылаясь на канал президента в Telegram.

— Сейчас Украина входит в «клуб космических держав» и занимает достойное место среди 13 участников. Несмотря на все вызовы, наши конструкторы продолжают проектирования и запуск спутников, пилотируемых кораблей, орбитальных станций, — считает Владимир Зеленский.

По его словам, задача государства в космической отрасли состоит из двух пунктов: сохранить все, что сделано старшими поколениями, и прилагать все усилия для новых успехов.

— В условиях военной агрессии это направление необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны. Это еще один стимул восстановить лидерство и статус ведущего аэрокосмического государства, — добавил президент.

Он отметил, что создание Государственной космической программы даст понимание, что и как власти будут делать, чтобы достичь масштабной цели по утверждению отрасли. Глава государства видит необходимость в полном объеме возобновить финансирование стратегически важных проектов, в частности космической системы Сич-2-1. Кабмин принял постановление, которое позволит выделять больше денег.

— На повестке дня - оптимизация отрасли, развитие государственно-частного партнерства, международная кооперация. Далее - достижение Украиной ассоциированного членства в Европейском космическом агентстве, — подытожил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска для запуска собственного спутника «Сич 2-30» в декабре этого года.