На судостроительном заводе «Океан» начаты работы по созданию нового затвора сухого дока. В дальнейшем это позволит заводу принимать на ремонты большегрузные суда и реализовывать уникальные судостроительные программы.
Об этом сообщается на сайте предприятия.
— Новый затвор состоит из восьми секций весом около 100 тонн каждая. Всего более 800 тонн стали пойдет на создание конструкции затвора, которая обеспечит надежное перекрытие камеры и возможность штатного использования сухого дока, — сказано в сообщении.
Отмечается, что сухой док «Океана» — один из крупнейших в Европе и пока единственный из доступных в Украине. Он имеет длину 355 метров, ширину 60, глубину 17,1 метра. Преддоковая площадка имеет площадь 35 тыс. квадратных метров. Сухой док оборудован двумя козловыми кранами грузоподъемностью 320 тонн каждый и четырьмя монтажными кранами по 80 тонн грузоподъемности.
Напомним, ранее на судостроительном заводе «Океан» начали разрабатывать цифровой двойник верфи как элемента автоматизированной системы принятия решений.
На судостроительном заводе «Океан» начаты работы по созданию нового затвора сухого дока. В дальнейшем это позволит заводу принимать на ремонты большегрузные суда и реализовывать уникальные судостроительные программы.
Об этом сообщается на сайте предприятия.
— Новый затвор состоит из восьми секций весом около 100 тонн каждая. Всего более 800 тонн стали пойдет на создание конструкции затвора, которая обеспечит надежное перекрытие камеры и возможность штатного использования сухого дока, — сказано в сообщении.
Отмечается, что сухой док «Океана» — один из крупнейших в Европе и пока единственный из доступных в Украине. Он имеет длину 355 метров, ширину 60, глубину 17,1 метра. Преддоковая площадка имеет площадь 35 тыс. квадратных метров. Сухой док оборудован двумя козловыми кранами грузоподъемностью 320 тонн каждый и четырьмя монтажными кранами по 80 тонн грузоподъемности.
Напомним, ранее на судостроительном заводе «Океан» начали разрабатывать цифровой двойник верфи как элемента автоматизированной системы принятия решений.