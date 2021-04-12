На судостроительном заводе «Океан» начаты работы по созданию нового затвора сухого дока. В дальнейшем это позволит заводу принимать на ремонты большегрузные суда и реализовывать уникальные судостроительные программы.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

— Новый затвор состоит из восьми секций весом около 100 тонн каждая. Всего более 800 тонн стали пойдет на создание конструкции затвора, которая обеспечит надежное перекрытие камеры и возможность штатного использования сухого дока, — сказано в сообщении.

Отмечается, что сухой док «Океана» — один из крупнейших в Европе и пока единственный из доступных в Украине. Он имеет длину 355 метров, ширину 60, глубину 17,1 метра. Преддоковая площадка имеет площадь 35 тыс. квадратных метров. Сухой док оборудован двумя козловыми кранами грузоподъемностью 320 тонн каждый и четырьмя монтажными кранами по 80 тонн грузоподъемности.

Напомним, ранее на судостроительном заводе «Океан» начали разрабатывать цифровой двойник верфи как элемента автоматизированной системы принятия решений.