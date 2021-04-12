В американском штате Огайо уже не первое десятилетие успешно работает атомная электростанция с кодовым названием «‎Perry», один из местных заявил, что припарковал автомобиль с взрывчаткой возле входа. Тяжело представить последствия детонации, но они стали бы необратимыми для сотрудников станции и жителей окружающих районов.

Об этом сообщает портал Futurism.

Официальные лица обыскали АЭС‎ «Perry» в округе Лейк, штат Огайо, в среду, 7 апреля, после того, как 33-летний Майкл Фогельсон заявил, что у него есть бомба в трейлере, который он подвез на своем грузовике и припарковал у энергообъекта.

Хотя власти не нашли бомбу, они арестовали Майкла Фогельсона и обвинили его в ложной тревоге и нарушении границы при отягчающих обстоятельствах.

Должностные лица определили, что территория и завод безопасны.

— Мы хотим гарантировать всем, что нет постоянной или непосредственной угрозы для АЭС «‎Perry». Похоже, это единичный инцидент, — говорится в пресс-релизе шерифа округа Лейк.

Напомним, в американском штате Миссури 48-летний мужчина по имени Джейсон Сисер был к 12 годам тюремного заключения за то, что он неоднократно пытался купить смертоносное химическое оружие через Интернет за криптовалюту.