Космический центр Объединенных Арабских Эмиратов имени Мохаммеда бин Рашида (MBR) принял в программу двух новых астронавтов. Нуру аль-Матрооши отобрали вместе с Мохаммедом аль-Муллой среди более чем 4 тысяч кандидатов, подавших заявки на участие в программе MBR.

Об этом пишет hromadske.

Девушка родилась в 1993 году и имеет степень бакалавра машиностроения Университета Объединенных Арабских Эмиратов. Она работает инженером в Национальной нефтестроительной компании.

«Ее страсть к космосу началась в юном возрасте... Она живет с девизом: «Делай то, что делает тебя счастливым»», — говорится в видеопрезентации MBR.

Второй новый астронавт аль-Мулла родился в 1988 году, он работает пилотом в полиции Дубая и возглавляет учебное подразделение правоохранителей.

Оба будут в дальнейшем тренироваться в NASA для будущих исследований космоса.

Объединенные Арабские Эмираты в июле 2020 года стали первой арабской страной, которой удалось успешно запустить межпланетную миссию «Надежда». Миссия должна облететь Марс по орбите и собрать подробную информацию о его атмосфере и климате.

В Космическом агентстве ОАЭ отметили, что эта миссия даст ученым возможность создать полную картину климата Красной планеты и поможет ответить на ключевые вопросы о глобальных изменениях в атмосфере Марса.

Напомним, космическое агентство NASA представило в общих чертах план космической программы Artemis, в рамках которой в 2024 году на Луну должны отправить первую в истории женщину-астронавта.