Молоко и молочные продукты являются лидерами среди пищевых продуктов, которые чаще всего фальсифицируют.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

— Наличие жиров немолочного происхождения — самое распространенное нарушение при производстве сливочного масла. На втором месте по типу нарушений — несоответствие маркировки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года специалисты Госпродпотребслужбы провели 85 плановых и 2908 внеплановых проверок, в ходе которых изъяли из оборота более 31 тонны продуктов.

Больше всего изъяли:

молока и молочных продуктов (свыше 6 тонн);

рыбы (4,7 тонн);

мяса птицы (3,3 тонны);

мяса и мясопродуктов (более 2 тонн).

— Также было принято 49 решений о приостановлении оборота пищевых продуктов. В правоохранительные органы передано 11 дел. Выписано штрафов на сумму более 1,6 миллионов гривен, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) устанавливает причину повышения розничных цен на яйца, сахар и подсолнечное масло.