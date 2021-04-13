Количество погибших от COVID-19 в Европе достигло миллиона.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на AFP.

Уточняется, что по состоянию на 18:00 по Гринвичу количество погибших в 52 европейских странах достигло 1 000 288 человек.

Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове заявила, что «мы находимся в критической точке пандемии прямо сейчас».

ВОЗ предупредила, что число инфекций растет экспоненциально несмотря на усилия, направленные на то, чтобы предотвратить смерти.

Всего за время пандемии количество погибших от коронавируса превысило 2,9 млн человек.

Как сообщалось, за все время пандемии в Украине заболели 1 861 105 человек; выздоровели 1 416 215 человек; летальных случаев — 37 301;