Власти Объединенных Арабских Эмиратах депортировали одиннадцать из двенадцати гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии.

Об этом пишет UNN со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Депортация произошла вчера вечером, 12 апреля.

— Другая украинка, у которой был диагностирован COVID-19, будет депортирована после выздоровления. Всей группе запретили дальнейшее въезд на территорию ОАЭ. Благодаря усилиям консульства Украины в Дубаи гражданки получили минимальное из возможных наказаний, - отметил представитель МИД.

Дипломат напомнил, что, кроме депортации, украинкам могли угрожать немалый штраф и заключение сроком до шести месяцев.

— Для безопасных путешествий за границу призываем граждан Украины строго соблюдать законодательство и правила поведения в странах пребывания, - отметил Олег Николенко.

Напомним, начале апреля в Дубай арестовали 17 девушек и мужчину, которые делали фото и видео в обнаженном виде на балконе небоскреба. Среди них было 12 украинок. По данным МИД, правоохранители подтвердили украинским дипломатам, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственности, этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.