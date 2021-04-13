Индия одобрила использование третьей вакцины против коронавируса — российской Sputnik V.

Об этом сообщает Укринформ.

Как отмечается, это произошло в тот день, когда Индия обогнала Бразилию по числу заболевших коронавирусом и стала второй в мире после США по этому показателю.

На данный момент в Индии использовали более 100 миллионов доз двух ранее одобренных вакцин — Covishield и Covaxin.

Вакцину против коронавируса Sputnik V разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Препарат был одобрен Министерством здравоохранения РФ 11 августа 2020 года несмотря на то, что третья фаза его испытаний не проводилась.

Мировые эксперты выразили сомнение в действенности этой вакцины. Европейское агентство по лекарственным средствам ранее одобрило использование Sputnik V на территории ЕС.

Ранее сообщалось, что в России после вакцинации от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V» умерли четыре человека, еще у шести зафиксированы серьезные побочные эффекты.