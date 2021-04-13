Минстратегпром раскрыл планы Украины в космической отрасли на 2021-2025 годы — разработка группы спутников за 909 миллионов гривен, создание космической оптическо-электронной системы за 2,4 миллиарда гривен, работа над сканером сверхвысокой разрозненности обойдется бюджету в 340 миллионов гривен, а на создание космической системы наблюдения на орбите придется выделить 141 миллион гривен.

Соответствующая документация размещена на сайте Минстратегпрома.

При этом, о сроках разработки и изготовления собственно космического аппарата — спутника типа «Сич-3-О»

— В новой программе изложены лишь суть вопроса, проблемы или потребности. Например, надо создать спутник с конкретными характеристиками, на его создание заложили определенную сумму. Различные компании предлагают нам проекты для выполнения этой задачи, сроки выполнения работы и стоимостные показатели, — отметил Владимир Тафтай.

При всем этом в программе указано, что Украина надеится на помощь Европейского союза в реализации планов на космос, а создание частных космических компаний станет «драйвером» роста экономики Украины на десятилетия.

— Мероприятия программы предусматривают создание условий для обеспечения реализации государственных интересов на национальном и международном уровнях и достижения экономической эффективности от космической деятельности путем развития собственных компетенций в стратегически важных направлениях, привлечение частных компаний и международных инвестиций вместе с финансовой поддержкой со стороны государства. Наличие общегосударственной целевой научно-технической космической программы и определенных объемов бюджетного финансирования ее задач и мероприятий является мощным стимулом для предприятий отрасли участвовать в выполнении программы и привлекать для этого собственные средства и средства из других источников, — говорится в предисловии к программе.

Напомним, Кабинет министров принял постановление «Некоторые вопросы создания космической системы «Сич-2-1»». Финансирование будет осуществляться за счет госбюджета и средств проекта «Циклон-4».