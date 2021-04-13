В текущем году запланирована реконструкция туалета в Манганариевском сквере, известном как «Сердце города».

В программе «Добрый вечер» на канале НИС-ТВ вице-мэр Сергей Коренев рассказал, что до 2019 года туалетом в данном сквере никто не занимался, из-за чего он пришел в негодность.

— Если вникнуть в эти все монтажные работы, то помимо туалета, там в умывальниках и затекания были, и грибок, в общем много вопросов. То, что парком до 2019 года должным образом не занимались, абсолютно точно. По сути да, там были выбиты двери, совершено проникновение, снята часть оборудования. Уголовное дело возбудили по факту кражи этого оборудования, а восстанавливать приходится сейчас. Восстановить нужно, привести в порядок, чтобы люди пользовались, - добавил Сергей Коренев.

Вице-мэр отметил, что средства на реконструкцию санузла в сквере «Сердце города» и завершение работ на «Соборной площади» были выделены еще в прошлом году, но так и не были освоены.

— По Соборной площади мы не приняли часть работ. Это и плитка, и не было выполнено археологических работ, и работ по ливневой канализации. Это именно та сумма, которая была запланирована в прошлом году, - сказал Сергей Коренев.

Напомним, 9 апреля планово-бюджетная комиссия Николаевского городского совета разблокировала финансирование на сумму в почти 10 миллионов гривен Департаменту ЖКХ на окончание реконструкции Соборной площади и Манганариевского сквера.

Отметим, что работы по реконструкции «Сердца города» начались еще в 2012 году.

В марте 2019 года появилось сообщение, что в сквере разрушается туалет, который еще не сдан в эксплуатацию. В мае 2019 года появилось сообщение, что из насосной станции недостроенного фонтана в сквере украли оборудования на 100 тысяч гривен.

В августе 2020 года в сквере был установлен свето-музыкальный фонтан и благоустроена территория вокруг него. На это из бюджета было потрачено более 18 миллионов гривен.