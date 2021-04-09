Департамент ЖКХ Николаевского горсовета потратит 9,5 миллионов гривен из бюджета развития на окончание реконструкции Соборной площади и Манганариевского сквера «Сердце города».

Об этом шла речь на заседании планово-бюджетной комиссии в пятницу, 9 апреля, передает корреспондет НикВести.

Заместитель директора Департамента ЖКХ Александр Брижатый рассказал, что 2 миллиона гривен необходимы для обустройства технических помещений и санузлов под фонтаном в сквере «Сердце города».

— В прошлом году в «Сердце города» был сделан фонтан. Внизу под фонтаном находятся технические помещения, а также два санузла, — сказал он.

Так выглядели туалеты и другие технические помещения сквера в марте 2019 года

Также Александр Брыжатый сообщил, что подрядчик по гарантийным обязательствам вскоре устранит недочеты, из-за которых периодически падают гранитные шары в сквере.

На завершение реконструкции Соборной площади Департамент ЖКХ просит 7,5 миллионов. На эти средства планируют сделать экспозицию с найденными во время первого этапа работ артефактами, а также обустроить площадь для маломобильных групп населения.

— Этот вопрос связан с окончанием работ по обустройству саркофага, который был в проекте сразу, и окончанием работ по доступу маломобильных групп населения, то есть те вопросы, которые не были решены раньше. Саркофаг — это найденное там помещение, — прокомментировал Александр Брыжатый.

В итоге комиссия согласовала Департаменту ЖКХ расходы бюджета развития.

Ранее сообщалось, что на Соборной площади в Николаеве городская власть планирует установить стекло над найденным предположительно фундаментом магистрата, а также установить рядом с ним 3D-модель здания.

Также сообщалось, что археологи обнаружили на площади остатки древнегреческой культуры. Археологи заявляют, что данное открытие имеет историческое значение. Возраст находки составляет более 2,5 тысяч лет.