Верховная Рада 13 апреля может ввести штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Об этом заявил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев во время общения с журналистами, цитирует Интерфакс-Украина.
Соответствующий законопроект (№4540) уже передан на рассмотрение Рады.
— Планируется ввести штрафы за нарушение режима самоизоляции людей, которые контактировали с больными… Это практика зарубежных стран, которую мы просто вводим у нас, — сказал Данил Гетманцев.
Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях для борьбы распространением коронавируса. Разработало документ Министерство здравоохранения.
В частности, если человек нарушил порядок самоизоляции, обсервации и если это не привело к распространению особо опасной болезни, то он может заплатить штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан – то есть, от 3400 до 8500 гривен.
Как именно будет контролироваться соблюдение самоизоляции граждан, пока неизвестно. На данный момент не существует механизма, который бы больной коронавирусом или контактный с ним мог использовать для того, чтобы подтвердить, что он действительно находится на самоизоляции или уже завершил ее.
Кроме того, применение приложении «Дій вдома», цель которого контролировать изоляцию лиц, прибывающих из-за рубежа, вызывает много нареканий.
Напомним, в первом квартале 2021 года из-за эпидемии коронавируса пассажиропоток в украинских аэропортах сократился на 54,3%. Так, он составил 1,8 миллиона человек.
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Верховная Рада 13 апреля может ввести штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Об этом заявил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев во время общения с журналистами, цитирует Интерфакс-Украина.
Соответствующий законопроект (№4540) уже передан на рассмотрение Рады.
— Планируется ввести штрафы за нарушение режима самоизоляции людей, которые контактировали с больными… Это практика зарубежных стран, которую мы просто вводим у нас, — сказал Данил Гетманцев.
Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях для борьбы распространением коронавируса. Разработало документ Министерство здравоохранения.
В частности, если человек нарушил порядок самоизоляции, обсервации и если это не привело к распространению особо опасной болезни, то он может заплатить штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан – то есть, от 3400 до 8500 гривен.
Как именно будет контролироваться соблюдение самоизоляции граждан, пока неизвестно. На данный момент не существует механизма, который бы больной коронавирусом или контактный с ним мог использовать для того, чтобы подтвердить, что он действительно находится на самоизоляции или уже завершил ее.
Кроме того, применение приложении «Дій вдома», цель которого контролировать изоляцию лиц, прибывающих из-за рубежа, вызывает много нареканий.
Напомним, в первом квартале 2021 года из-за эпидемии коронавируса пассажиропоток в украинских аэропортах сократился на 54,3%. Так, он составил 1,8 миллиона человек.