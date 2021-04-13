Верховная Рада 13 апреля может ввести штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев во время общения с журналистами, цитирует Интерфакс-Украина.

Соответствующий законопроект (№4540) уже передан на рассмотрение Рады.

— Планируется ввести штрафы за нарушение режима самоизоляции людей, которые контактировали с больными… Это практика зарубежных стран, которую мы просто вводим у нас, — сказал Данил Гетманцев.

Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях для борьбы распространением коронавируса. Разработало документ Министерство здравоохранения.

В частности, если человек нарушил порядок самоизоляции, обсервации и если это не привело к распространению особо опасной болезни, то он может заплатить штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан – то есть, от 3400 до 8500 гривен.

Как именно будет контролироваться соблюдение самоизоляции граждан, пока неизвестно. На данный момент не существует механизма, который бы больной коронавирусом или контактный с ним мог использовать для того, чтобы подтвердить, что он действительно находится на самоизоляции или уже завершил ее.

Кроме того, применение приложении «Дій вдома», цель которого контролировать изоляцию лиц, прибывающих из-за рубежа, вызывает много нареканий.

Напомним, в первом квартале 2021 года из-за эпидемии коронавируса пассажиропоток в украинских аэропортах сократился на 54,3%. Так, он составил 1,8 миллиона человек.