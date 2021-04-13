Израиль с 23 мая откроется для иностранных туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Но для въезда в страну все равно нужно будет делать ПЦР-тесты.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Израиля, передает The Jerusalem Post.

Сообщается, что туристам все равно нужно будет сделать ПЦР-тест до посадки в самолет, а также еще один ПЦР и серологический тест по прилету в аэропорт Бен-Гурион. Это нужно для того, чтобы подтвердить вакцинацию от COVID.

При этом будет установлено ограничение на количество туристов, которые могут прибыть в течение одного дня.

— После того, как мы открыли экономику, пришло время тщательно и вдумчиво содействовать развитию туризма. Открытие туризма является важным направлением для отрасли, которая особенно пострадала в год коронавируса, — заявил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

Ранее сообщалось, что власти страны-лидера по COVID-вакцинации, Израиля, не планируют одобрять препарат индийского производства Covishield, в связи с чем у Украины могут возникнуть проблемы с взаимным признанием паспортов вакцинации.