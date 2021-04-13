Инициатива является одной из многих мер по защите окружающей среды и борьбы с изменениями климата, которые сейчас рассматривает французский парламент.

Об этом сообщает «Вокруг Света. Украина».

Ограничения будут распространяться на авиамаршруты, которые можно преодолеть поездом менее чем за 2,5 часа. В то же время будут существовать исключения для стыковочных рейсов. В первую очередь, запрет направлен на отмену коротких рейсов между Парижем и Нантом, а также Лионом и Бордо.

Законопроект одобрили на фоне критики ряда политиков, которые говорили, что авиаиндустрия уже и так сильно пострадала от пандемии коронавируса.

Пока решение принято на уровне Национальной ассамблеи — нижней палаты французского парламента. Теперь законопроект должен одобрить Сенат — верхняя палата парламента. Прогнозируется, что Сенат одобрит инициативу. Во Франции начали отказываться от коротких авиарейсов еще в 2020 году. Например, авиакомпания Air France еще в мае 2020 года отказалась от таких маршрутов в обмен на финансовую поддержку. Так что голосование парламента лишь закрепит это новшество.

Франция активно занялась вопросами изменения климата. Недавно депутаты также одобрили законопроект, который будет обязывать крупные магазины выделять 20% своей площади для оптовых товаров — чтобы сократить количество упаковок, которые потом придется утилизировать. Кроме того, парламентарии хотят обязать производителей указывать на своей продукции размер углеродного следа при ее изготовлении.

Напомним, в Николаеве в рамках реализации «Концепции развития рек и маломерного судоходства в Николаеве на 2019 — 2030 года» прошел круглый стол с публичным обсуждением экологической ситуации с реками Южный Буг и Ингул.