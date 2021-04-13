Советник главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, преподаватель государственного высшего музыкального училища Владимир Алексеев возмутился тем, что «Николаевоблэнерго» после кронирования деревьев уже спустя месяц не убирает ветки.
Об этом он написал в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».
Ветки оставили под зданием музучилища, которое находится за бизнес-центром «Украина» и домом по улице Соборная, 12.
«Уже прошёл месяц как облэнерго не вывозит мусор после себя. Месяц назад они «красиво кронировали» деревья возле музколледжа, чтобы ветки не мешали проводам. И бросили. Хотя пообещали, что «уберём завтра» Терпеливо ждали месяц. Если такое отношение к центру города, то что говорить про отдаленные участки?», — написал он.
Ранее Владимир Алексеев обратил внимание на критическое состояние здания, в котором расположилось Николаевское государственное высшее музыкальное училище. Он рассказал, как 17 лет местная власть дает обещания отремонтировать здание, а оно все продолжает разрушаться.
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Советник главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, преподаватель государственного высшего музыкального училища Владимир Алексеев возмутился тем, что «Николаевоблэнерго» после кронирования деревьев уже спустя месяц не убирает ветки.
Об этом он написал в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».
Ветки оставили под зданием музучилища, которое находится за бизнес-центром «Украина» и домом по улице Соборная, 12.
«Уже прошёл месяц как облэнерго не вывозит мусор после себя. Месяц назад они «красиво кронировали» деревья возле музколледжа, чтобы ветки не мешали проводам. И бросили. Хотя пообещали, что «уберём завтра» Терпеливо ждали месяц. Если такое отношение к центру города, то что говорить про отдаленные участки?», — написал он.
Ранее Владимир Алексеев обратил внимание на критическое состояние здания, в котором расположилось Николаевское государственное высшее музыкальное училище. Он рассказал, как 17 лет местная власть дает обещания отремонтировать здание, а оно все продолжает разрушаться.