Советник главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, преподаватель государственного высшего музыкального училища Владимир Алексеев возмутился тем, что «Николаевоблэнерго» после кронирования деревьев уже спустя месяц не убирает ветки.

Об этом он написал в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Ветки оставили под зданием музучилища, которое находится за бизнес-центром «Украина» и домом по улице Соборная, 12.

«Уже прошёл месяц как облэнерго не вывозит мусор после себя. Месяц назад они «красиво кронировали» деревья возле музколледжа, чтобы ветки не мешали проводам. И бросили. Хотя пообещали, что «уберём завтра» Терпеливо ждали месяц. Если такое отношение к центру города, то что говорить про отдаленные участки?», — написал он.

Ранее Владимир Алексеев обратил внимание на критическое состояние здания, в котором расположилось Николаевское государственное высшее музыкальное училище. Он рассказал, как 17 лет местная власть дает обещания отремонтировать здание, а оно все продолжает разрушаться.