Иран с 14 апреля начинает обогащение урана до уровня 60%.
Об этом говорится в заявлении замглавы МИД страны Аббаса Аракчи, передает Корреспондент.
— Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что начнет обогащение урана до уровня 60% с завтрашнего дня, — говорится в заявлении.
Заявление сделано после аварии на ядерном объекте в Натанзе. Кроме того, Иран планирует поставить еще тысячу центрифуг на объект в Натанзе.
Напомним, в ночь на 11 апреля на иранском ядерном заводе, который является центральным элементом программы Ирана по обогащению урана и контролируется инспекторами МАГАТЭ, произошла авария, связанная с электрическими сетями.
Вице-президент страны Али Акбар Салехи назвал произошедшее террористическим актом и заявил, что Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных. В МИД страны в происшествии обвинили Израиль.
Напомним, ЕС продлил действие санкций, введенных против Ирана за нарушение прав человека, до 13 апреля 2022 года и добавил в санкционный список еще восемь человек и три организации.
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Иран с 14 апреля начинает обогащение урана до уровня 60%.
Об этом говорится в заявлении замглавы МИД страны Аббаса Аракчи, передает Корреспондент.
— Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что начнет обогащение урана до уровня 60% с завтрашнего дня, — говорится в заявлении.
Заявление сделано после аварии на ядерном объекте в Натанзе. Кроме того, Иран планирует поставить еще тысячу центрифуг на объект в Натанзе.
Напомним, в ночь на 11 апреля на иранском ядерном заводе, который является центральным элементом программы Ирана по обогащению урана и контролируется инспекторами МАГАТЭ, произошла авария, связанная с электрическими сетями.
Вице-президент страны Али Акбар Салехи назвал произошедшее террористическим актом и заявил, что Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных. В МИД страны в происшествии обвинили Израиль.
Напомним, ЕС продлил действие санкций, введенных против Ирана за нарушение прав человека, до 13 апреля 2022 года и добавил в санкционный список еще восемь человек и три организации.