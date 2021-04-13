Иран с 14 апреля начинает обогащение урана до уровня 60%.

Об этом говорится в заявлении замглавы МИД страны Аббаса Аракчи, передает Корреспондент.

— Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что начнет обогащение урана до уровня 60% с завтрашнего дня, — говорится в заявлении.

Заявление сделано после аварии на ядерном объекте в Натанзе. Кроме того, Иран планирует поставить еще тысячу центрифуг на объект в Натанзе.

Напомним, в ночь на 11 апреля на иранском ядерном заводе, который является центральным элементом программы Ирана по обогащению урана и контролируется инспекторами МАГАТЭ, произошла авария, связанная с электрическими сетями.

Вице-президент страны Али Акбар Салехи назвал произошедшее террористическим актом и заявил, что Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных. В МИД страны в происшествии обвинили Израиль.

Напомним, ЕС продлил действие санкций, введенных против Ирана за нарушение прав человека, до 13 апреля 2022 года и добавил в санкционный список еще восемь человек и три организации.