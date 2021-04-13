Гигант пиццы Domino’s в партнерстве с робототехнической компанией Nuro разработали робота, которая сможет довозить пиццу клиенту без помощи человека.

Об этом передает портал Futurism.

Первых роботов пустят по маршруту в Хьюстоне, штат Техас. Клиенты из этого места теперь могут получать пиццу с помощью уникального робота R2, созданного Nuro.

Четырехколесный автомобиль был впервые представлен еще в феврале 2020 года и стал первым полностью автономным транспортным средством для доставки по дорогам, одобренным Министерством транспорта. В апреле управление транспорта Калифорнии разрешило роботу использовать его на дорогах общего пользования.

— Нашему бренду еще предстоит многое узнать об автономном пространстве доставки. Эта программа позволит нам лучше понять, как клиенты реагируют на поставки, как они взаимодействуют с роботом и как это влияет на работу магазина, — говорится в заявлении старшего вице-президента Domino Денниса Мэлони.

Клиенты могут отслеживать местонахождение своей пиццы в реальном времени с помощью текстового оповещения или онлайн. Чтобы получить свою пиццу, они должны ввести ПИН-код в панель сбоку робота, чтобы открыть отсек, в котором она хранится.

Напомним, группа исследователей из Калифорнийского университета в Беркли разработала четвероногого робота-поводыря, который, по их словам, может автономно направлять людей вокруг препятствий.