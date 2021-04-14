Космическое агентство NASA во второй раз перенесло первый полет на Марсе беспилотника Ingenuity с марсохода Perseverance, запланированный на 14 апреля.
Об этом сообщается в Twitter NASA.
— На следующей неделе мы назначим новую дату полета, — сказано в сообщении.
Первый полет дрона на Марсе переносят из-за необходимости обновления программного обеспечения.
Несмотря на то, что разработка программного обеспечения является простой, но проверка и установка займут определенное время.
В агентстве отмечают, что все технические характеристики вертолета-беспилотника являются надлежащими.
Напомним, первый полет вертолета-дрона Ingenuity, прибывшего на Марс вместе с марсоходом Perseverance, который должен был состояться в воскресенье. В пятницу во время тестового запуска ротора вертолета возникли проблемы. Испытания на скорость вращения винта закончили раньше, чем планировали, поскольку поступил сигнал о возможных технических проблемах.
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Космическое агентство NASA во второй раз перенесло первый полет на Марсе беспилотника Ingenuity с марсохода Perseverance, запланированный на 14 апреля.
Об этом сообщается в Twitter NASA.
— На следующей неделе мы назначим новую дату полета, — сказано в сообщении.
Первый полет дрона на Марсе переносят из-за необходимости обновления программного обеспечения.
Несмотря на то, что разработка программного обеспечения является простой, но проверка и установка займут определенное время.
В агентстве отмечают, что все технические характеристики вертолета-беспилотника являются надлежащими.
Напомним, первый полет вертолета-дрона Ingenuity, прибывшего на Марс вместе с марсоходом Perseverance, который должен был состояться в воскресенье. В пятницу во время тестового запуска ротора вертолета возникли проблемы. Испытания на скорость вращения винта закончили раньше, чем планировали, поскольку поступил сигнал о возможных технических проблемах.