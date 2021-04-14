Космическое агентство NASA во второй раз перенесло первый полет на Марсе беспилотника Ingenuity с марсохода Perseverance, запланированный на 14 апреля.

Об этом сообщается в Twitter NASA.

— На следующей неделе мы назначим новую дату полета, — сказано в сообщении.

Первый полет дрона на Марсе переносят из-за необходимости обновления программного обеспечения.

Несмотря на то, что разработка программного обеспечения является простой, но проверка и установка займут определенное время.

В агентстве отмечают, что все технические характеристики вертолета-беспилотника являются надлежащими.

Напомним, первый полет вертолета-дрона Ingenuity, прибывшего на Марс вместе с марсоходом Perseverance, который должен был состояться в воскресенье. В пятницу во время тестового запуска ротора вертолета возникли проблемы. Испытания на скорость вращения винта закончили раньше, чем планировали, поскольку поступил сигнал о возможных технических проблемах.