В Украине за минувшие сутки, 13 апреля, зарегистрировали 14 553 случая COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В частности, заболели 612 детей и 426 медработников. За минувшие сутки госпитализировали 5063 человека; летальных случаев — 467; проведено тестирований за сутки — 134 342 (в том числе методом ПЦР — 54353, методом ИФА — 22 539, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 57 450).

За все время пандемии в Украине заболели 1 887 338 человек, выздоровели — 1 442 618, летальных случаев — 38 225.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

Напомним, во вторник, 13 апреля, в Николаевскую область прибыла новая партия вакцин от COVID-19. Николаевщина получила 8440 доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.