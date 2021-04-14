В 2021 году, вероятно, частные клиники Украины не смогут закупить вакцины от коронавируса.

Об этом сказала заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева в интервью «Цензор.НЕТ».

По ее словам, производители вакцин пока не могут изготавливать такие объемы, чтобы препаратов хватило и на частные клиники.

— Да, это было бы проще, но пока производители заключают договора с государствами. Нагрузка на производителей огромная. Так что в этом году в частных клиниках вакцины от ковида не появятся. Производителям нужно время для того, чтобы нарастить объемы, — отметила она.